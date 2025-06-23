Resmi açıklama geldi: Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü!

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Milli futbolcu Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü.
Geride kalan sezonu Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor'un sözleşmesi sona erdi.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teşekkürler Emre Mor. Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
EYÜPSPOR PERFORMANSI
Geçen sezon İstanbul ekibi ile 22 resmi maça çıkan Mor, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.