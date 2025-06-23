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Resmi açıklama geldi: Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emre Mor#Eyüpspor
Resmi açıklama geldi: Emre Mor, Fenerbahçeye geri döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 23:12

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor, sarı - lacivertli kulübe geri döndü.

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Milli futbolcu Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Geride kalan sezonu Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor'un sözleşmesi sona erdi.

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Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teşekkürler Emre Mor. Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Emre Mor'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Geçen sezon İstanbul ekibi ile 22 resmi maça çıkan Mor, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Fenerbahçe#Emre Mor#Eyüpspor

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