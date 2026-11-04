Resmi açıklama! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Liverpool maçında saha kenarında olacak mı?

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yaşanan hareketli süreçte karar verildi. Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

LIVERPOOL MAÇINDA OLACAK MI?

Kulüpten yapılan açıklama sonrası Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağı merak ediliyordu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Yönetimi'ne takımla birlikte sahada olmak istediğini söylediği öğrenilirken, resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyordu.

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu. Fenerbahçe’nin yazılı açıklamasında konuya ilişkin "Hocamız yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Bu akşamki Liverpool maçını tribünden takip edecek.” denildi.

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Öte yandan Emre Belözoğlu 6 Kasım Perşembe sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak.