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Resmi açıklama! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Liverpool maçında saha kenarında olacak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Liverpool
Resmi açıklama Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Liverpool maçında saha kenarında olacak mı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2026 16:04

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Emre Belözoğlu'ya dair Liverpool maçına ilişkin açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yaşanan hareketli süreçte karar verildi. Sergio Conceiçao ile yapılan görüşmelerde yaşanan pürüzlerin ardından sarı-lacivertli yönetim, eski teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Resmi açıklama Emre Belözoğlu, Fenerbahçe-Liverpool maçında saha kenarında olacak mı

LIVERPOOL MAÇINDA OLACAK MI?

Kulüpten yapılan açıklama sonrası Belözoğlu'nun Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağı merak ediliyordu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe Yönetimi'ne takımla birlikte sahada olmak istediğini söylediği öğrenilirken, resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyordu.

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu. Fenerbahçe’nin yazılı açıklamasında konuya ilişkin "Hocamız yarın sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak. Bu akşamki Liverpool maçını tribünden takip edecek.” denildi.

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Öte yandan Emre Belözoğlu 6 Kasım Perşembe sabah ekibiyle birlikte görevine başlayacak.  

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Liverpool

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