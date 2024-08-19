Resmen açıklandı: Miguel Crespo, Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer oldu!

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer için önemli bir hareketlilik yaşanıyor.

Sarı - lacivertliler, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo, Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

3 YILLIK İMZA

Başakşehir'den yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 6 Eylül 2021'de Estoril takımından 1,5 milyon euro bedelle transfer olan Miguel Crespo, sarı - lacivertlilerde çıktığı 80 resmi maçta 5 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.