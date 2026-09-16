Resmen açıklandı! Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı

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Fenerbahçe'nin ardından Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürdü.

Bologna, kötü sonuçların ardından Domenico Tedesco ile yolları ayırma kararı aldı. İtalyan ekibi, Tedesco ile yolların ayrıldığını resmi olarak da açıkladı.

Serie A ekibi, Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Raffaele Palladino'nun geçtiğini duyurdu.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Tedesco yönetimindeki Bologna, Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. İlk 4 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen Bologna, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Bologna, sezon öncesinde Tedesco ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.