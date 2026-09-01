Resmen açıkladı! 'Talisca'yı alkışlarla uğurlayacağız, Çağlar gidiyor'

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Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer, yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerdeki ayrılıkları açıkladı.

Kamer, Çağlar Soyüncü, Talisca, Becao ve Diego Carlos hakkında ayrılık gelişmelerini duyurdu.

Sarı lacivertli yöneticinin açıklamaları şu şekilde oldu:

"Eskiden 13-14 sene önce yöneticilik yaparken Brezilya'dan iki tane futbolcu almıştık. Bunlardan biri André Santos, biri de Baroni idi. Birisi de milli takımın sol bekiydi. Arkadaşlar tam 11 milyon euro ikisinin değeri. 5,5 milyon euro transfer ödemeli, 750 bin euro 800 bin euro maaşlar. Şimdi baktığınız zaman yani bir futbolcu için 40 milyon 50 milyon euro bonservis bedelleri, 7, 8, 9, 10 milyona varan maaşlar, %40 üzerine ödenen vergiler... Baktığınız zaman hakikaten hiç kolay değil bu ekonomi."

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"Bizi bağlayan 10+4 kuralı var. 10 tane futbolcumuz kadrolarını yerlerini aldı. Aslında 4 genç oyuncu da tamamlandı. Bir kadroyu oluşturken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Daha önce maalesef 10+4 geleceği bile bile önlem alınmamış, 9-10 tane satmamız gereken bir oyuncu ekibiyle karşılaştık. TFF'ye teşekkür ediyorum, önemli ve değerli bir katkı sağladılar son değişiklikle. Oyuncular lisanslanabilecek, elde kalanlar. UEFA ve Türkiye Kupası'nda olabilecekler. Kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçildi. Bizde bekleyen 2-3 futbolcu var, nasıl olsa lisans iptal olacak, 2-3 senelik parayı alacağız, cezalarını da alacağız, gideceğiz istediğimiz takımda oynayacağız diye bekleyenler vardı."

BECAO, DIEGO CARLOS, ÇAĞLAR

"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak."

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"23 yaş altı çalışmamız var. Transfer Avrupa'da bu gece, bizde 4'ünde bitiyor. Bizim 1-2 gün içinde genç, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek. Bu gerçekleşmemesi halinde, hiç önemli değil."

"Satışlarla ve UEFA'dan gelen parayla ekonomimiz rahatlandı deniyor ama örnek olsun diyorum; Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon Euro daha transfer bedeli ödeyeceğiz. Gönderdiklerimizden transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik ama 8 milyon Euro transfer taksidi var."

TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ

"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."

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"Biz kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içindeyiz. Olursa bunu değerlendireceğiz. Olmazsa kendi kadromuzda o pozisyonlarda kullanabileceğimiz çok değerli oyuncularımız var."

"3 gün bir maç oynayacağız, kolay takvim değil. Kolay takvimden de gelmedik. Asensio'nun yokluğu çok önemli bizim için. Eğer stoperlerimizde sıkıntı olsaydı, yedeklememiştik. 3 günde 1 maç temposu kolay değil. Takım oturuyor. Buna da alışacak takım, değerli bir takımımız var. Olursa kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışımız var. Arayışımız değil, görüşmelerimiz var. Olursa 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak."

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ÇAĞLAR, İNGİLTERE'YE GİDİYOR

"Çağlar'ın nereye gideceğini bilmiyoruz. İngiltere'de bir kulüple görüşüyor diye biliyorum. Kendisini davet ettik, görüşeceğiz ve Allah nasip ederse yollarımızı ayıracağız."

TRANSFER SEZONU KAPANMIŞTIR

"Chobani, Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız sebebiyle ekstra destekleri olacak. Dünyaya açılan bir marka. Şampiyonlar Ligi'nde Chobani markasıyla oynayacağız.

Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır."