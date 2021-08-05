Repesaj nedir? İşte repesaj hakkında merak edilenler

"Repesaj" kelimesi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sık sık telafuz edilemesiyle gündeme geldi. Bu kelimenin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar ise internette araştırma yapıyor. İşte, "Repesaj ne demek?" sorusunun yanıtı...

Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan 2 sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşarak, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışır. Bu duruma spor terminolojisinde "Repesaj" denilir.