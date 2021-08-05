Repesaj nedir? İşte repesaj hakkında merak edilenler
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li rakibine mağlup olarak final şansını yitirdi. Rio 2016'da altın madalya kazanan Taha Akgül, ABD'li güreşçinin finale çıkması halinde repesaj hakkı elde edecek. Bu gelişme sonrası repesaj hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, repesaj nedir?
"Repesaj" kelimesi 2020 Tokyo Olimpiyatlarında sık sık telafuz edilemesiyle gündeme geldi. Bu kelimenin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar ise internette araştırma yapıyor. İşte, "Repesaj ne demek?" sorusunun yanıtı...
Tek maç üzerinden elemeli olarak finale doğru ilerlenen turnuvalarda, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan 2 sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli karşılaşarak, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışır. Bu duruma spor terminolojisinde "Repesaj" denilir.