Rennes'den Batista Mendy'e kanca! Görüşmeler başladı

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L'Equipe gazetesinin haberine göre; Orta saha rotasyonundan Baptiste Santamaria ve Albert Gronbaek ile yollarını ayıran ve şu ana dek bu bölgeye yalnızca Seko Fofana eklemesi yapan Rennes, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy'i gözüne kestirdi.

"TRABZONSPOR 15 MİLYON EURO İSTİYOR!"

Trabzonspor'un Batista Mendy için 15 milyon Euro bonservis talep ettiği, Rennes'in ise henüz teklif yapmadığı ancak kulüpler düzeyinde görüşmelerin başladığı belirtildi.

2.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Alman futbol platformu Transfermarkt'ın piyasa değerini 10 milyon Euro olarak tahmin ettiği, 25 yaşındaki ön liberonun Trabzonspor'la 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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BATİSTA MENDY'NİN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da ikinci sezonunu geçiren Fransız ön libero, bordo-mavili formayla bugüne dek 63 maça çıkarken 1 gol - 3 asist üretti.