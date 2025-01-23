×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Rennes'den Batista Mendy'e kanca! Görüşmeler başladı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Transfer#Batista Mendy
Rennesden Batista Mendye kanca Görüşmeler başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 11:13

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy için transfer görüşmelerine başladı.

Haberin Devamı

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Orta saha rotasyonundan Baptiste Santamaria ve Albert Gronbaek ile yollarını ayıran ve şu ana dek bu bölgeye yalnızca Seko Fofana eklemesi yapan Rennes, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Batista Mendy'i gözüne kestirdi.

"TRABZONSPOR 15 MİLYON EURO İSTİYOR!"

Trabzonspor'un Batista Mendy için 15 milyon Euro bonservis talep ettiği, Rennes'in ise henüz teklif yapmadığı ancak kulüpler düzeyinde görüşmelerin başladığı belirtildi.

Rennesden Batista Mendye kanca Görüşmeler başladı

2.5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Alman futbol platformu Transfermarkt'ın piyasa değerini 10 milyon Euro olarak tahmin ettiği, 25 yaşındaki ön liberonun Trabzonspor'la 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Haberin Devamı

BATİSTA MENDY'NİN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'da ikinci sezonunu geçiren Fransız ön libero, bordo-mavili formayla bugüne dek 63 maça çıkarken 1 gol - 3 asist üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Transfer#Batista Mendy

BAKMADAN GEÇME!