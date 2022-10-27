Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio: 'Bir aptal varsa o da benim'

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3-0 öne geçmelerine karşın Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Rennes'de teknik direktör Bruno Genesio, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Geri dönüşü değerlendiren Genesio, "Taktik sebebiyle değil, Fenerbahçe'deki sistem ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle bu oldu" dedi.

Takımın kaptanlarından Benjamin Bourigeaud'in Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız!" sözlerini de yorumlayan Genesio, "Teknik direktör benim, kararları ben alıyorum. Bir aptal varsa, öncelikle o benim." ifadelerini kullandı.