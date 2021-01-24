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GeriSpor Rennes Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rennes Lille maçı için geri sayım
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Spor Arena
Haber Giriş: 24.01.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Rennes Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rennes Lille maçı için geri sayım

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Rennes Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rennes Lille maçı için geri sayım
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Rennes Lille maçı canlı yayını için geri sayım başladı. Rennes Lille karşılaşması bugün gerçekleşecek. Futbolseveler heyecanla maçı beklemeye başladılar. Rennes Lille maçı bugün saat 19:00’da oynanacak. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler

Rennes Lille maçı için heyecan giderek artıyor. Futbolseverler Rennes Lille maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek istiyorlar. Karşılaşma bugün saat 19:00’da başlayacak. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı kadroda yer alırken, Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle oynamayacak.

RENNES LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Rennes – Lille maçı bugün saat 19:00’da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 3'te canlı ekrana gelecek.

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı kadroda yer alırken, Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle oynamayacak.

AYIN FUTBOLCUSU BURAK YILMAZ!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda aralık ayının futbolcusu seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün aralık ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

35 yaşında forvet, aralık ayında oynadığı 6 maçta 3 gol atmıştı. Lille'de kasım ayının oyuncusu da milli futbolcu Yusuf Yazıcı seçilmişti.

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