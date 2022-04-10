Rennes deplasmanda Reims'i devirdi, maça Doğan Alemdar damga vurdu!

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Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes deplasmanda Reims ile karşılaşırken, Doğan Alemdar gösterdiği performansla maça damga vurmayı başardı.

Rennes, rakibini deplasmanda 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Rennes'e galibiyeti getiren golleri 39 ve 43. dakikada Benjamin Bourigeaud ile 58. dakikada Martin Terrier kaydetti. Mücadelede Reims'in golleri ise 60. dakikada Maxim Busi ve 81. dakikada penaltıdan Michel Cajuste kaydetti.

Sahaya ilk 11'de çıkan Doğan Alemdar, dakikalar 78'i gösterirken Reims'in penaltısını kurtardı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Rennes, ligde puanını 56'ya yükseltti. Reims ise 36 puanda kaldı.