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Rennes, Bertuğ Yıldırım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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#Transfer#Bertuğ Yıldırım#Rennes
Rennes, Bertuğ Yıldırım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 01:15

Fransız ekibi Rennes, Süper Lig ekibi Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini açıkladı.

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Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fransız takımlarından Rennes'e transfer oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Transferle ilgili yapılan duyuruda 21 yaşındaki forvetle 5 yıllık mukavele imzalandığı aktarıldı.

Transfere ilişkin konuşan Bertuğ Yıldırım, "Rennes'in projesinde yer aldığı için çok mutluyum. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl daha ileriye gider. İmzadan önce Doğan Alemdar ile konuştum. Bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı." dedi.

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#Transfer#Bertuğ Yıldırım#Rennes

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