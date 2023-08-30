Rennes, Bertuğ Yıldırım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fransız takımlarından Rennes'e transfer oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Transferle ilgili yapılan duyuruda 21 yaşındaki forvetle 5 yıllık mukavele imzalandığı aktarıldı.

Transfere ilişkin konuşan Bertuğ Yıldırım, "Rennes'in projesinde yer aldığı için çok mutluyum. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl daha ileriye gider. İmzadan önce Doğan Alemdar ile konuştum. Bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı." dedi.