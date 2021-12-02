Rennes 1 - 2 Lille (Maç özeti ve Ligue 1 toplu sonuç)

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.
Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Lille, Rennes'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Xeka ve 45. dakikada Renato Sanches kaydetti. Rennes'in tek sayısı, 85. dakikada Bourigeaud'nun ayağından geldi.
Milli futbolculardan Burak Yılmaz oyuna 80. dakikada dahil olurken, Yusuf Yazıcı maça yedek kulübesinde başladı ve süre alamadı. Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Lille, puanını 21'e yükseltti. Rennes ise 28 puanda kaldı.
Ligue 1'de gecenin toplu sonuçları şöyle;
Brest 1 - 0 Saint-Etienne
Metz 1 - 3 Montpellier
Strasbourg 5 - 2 Bordeaux
Troyes 2 - 0 Lorient
Angers 1 - 3 Monaco
Nantes 0 - 1 Marsilya
Clermont 2 - 2 Lens
Lyon 1 - 2 Reims
PSG 0 - 0 Nice