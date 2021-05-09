Rennes 1 - 1 PSG (Maç özeti)

Fransa Ligue 1'de PSG, 36. hafta maçında Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Neymar'ın 45. dakikadaki golüyle öne geçen PSG, Sehrou Guirassy'nin 70. dakikadaki golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan PSG, en yakın rakibi Lille'e büyük bir avantaj vermiş oldu.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, kalan 2 maçta 4 puan alması halinde Ligue 1'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Rennes beraberliği sonrası PSG puanını 76 yaptı. Rennes ise puanını 55'e yükseltti.

YUSUF YAZICI ŞAŞKIN

Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, PSG'nin puan kaybının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

En yakın rakiplerinin puan kaybına şaşırdığını gösteren göz emojisi paylaşan Yusuf'un paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

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