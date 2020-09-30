Renault Vitality, RLCSX Regional 3 şampiyonu oldu

RLCS Season 7’den beri Renault Vitality, rakiplerine gözdağı veren bir takım konumunda oldu. Renault Vitality ise BDS ile sıkı bir rekabet içindeydi. Son maçla BDS’yi 4-1 mağlup eden RV, son iki aşamanın intikamını almış oldu.

Fall Major’a katılacak takımlar

RLCSX EU Regional 3 ile birlikte 17-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan RLCSX Fall Major’a katılacak takım isimleri de belli oldu. 16 takım 100,000 Amerikan doları değerindeki ödül havuzu ve oyun içi puanlar için mücadele edecek. Renault Vitality, son turda BDS’ye karşı ezici bir zafer kazanmış olsa da bu BDS’nin kazandığı ilk iki turun sıralama üstündeki etkisini hafifletemedi .Birinci sırada BDS yer alırken yaklaşık 150 puan gerisinden Renault Vitality onu takip ediyor. Üçüncü sırada ise Top Blokes takımı yer alıyor.

Önümüzdeki hafta Perşembeden Cumaya kadar ise Kuzey Amerika için RLCSX 3 gerçekleşecek. Maçların canlı yayını Rocket League’in Twitch ve Youtube kanallarından takip edilebilir.