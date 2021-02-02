Relog Media, ESIC'in Üyesi Oldu

Cuma günü açıklanan haberde, Relog’un bir ESIC üyesi olarak ESIC’e ait doğruluk standartlarını ve kurallarını uygulayacağı belirtildi. Ayrıca Sırp kökenli organizasyonun etkinlikleri boyunca fair play ve dürüstlük kavramlarını güçlendirmek için çalışacağı da ortaya kondu.

2019’da kurulan Relog Media, hayranları için oyun ve yaşam tarzı deneyimleri oluşturmayı hedefleyen bir espor organizasyonu. Firma geçtiğimiz sene birçok rekabet ve turnuva düzenledi. Bu sene de birçok planı yürütmeye başlayan Relog, Snow Sweet Snow organizasyonuyla CS:GO ve Dota 2’de karşımıza çıkıyor.

Relog Media’nın CEO’su Milutin Pecic, yaptığı bir açıklamada organizasyonun doğruluk standartlarını ESL ve Dreamhack gibi lider firmalarla eşit seviyeye çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca, Pecic bu ESIC işbirliğiyle birlikte Relog’un bu standartlara ulaşabileceğini ekledi. Sonuç olarak, Relog takımlarla olan işbirliğini sürdürürken aynı zamanda etkinlikler düzenleyebilecek ve bu etkinliklerde olabilecek maksimum bütünlüğü takımlar ve izleyiciler adına sağlayabilecek.

ESIC yetkililerinden Ian Smith de açıklamasında “Relog Media’nın ESIC’e olan bağlılığı, düzenledikleri espor organizasyonlarında bütünlüğü korumaya ne kadar kararlı olduklarının bir göstergesidir.” dedi.

Aynı zamanda Relog Media’yı topluluğun bir üyesi olarak bünyelerine kattıkları için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Ian Smith, esporda rekabet bütünlüğü çabalarını teşvik eden ve ESIC’e ait olan bütünlük programında Relog Media ile işbirliği yapmak için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi. Sonuç olarak, Smith Relog’un espor operasyonlarında bütünlüğü muhafaza etmeye kararlı olduklarını gösterdiğini belirtti.

Haftanın erken günlerinde ESIC aynı zamanda bir üyeyi daha saflarına kattı. SportsModule ve onların alt turnuva organizasyon firması 247 Leagues birlikte ESIC’e katıldılar.