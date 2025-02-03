Rekortmen Musrati Monaco'ya kiralandı

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BEŞiKTAŞ’ta dün sürpriz bir ayrılık yaşandı... Siyah beyazlı kulüp geçen yıl 9 Şubat’ta 12 milyon Euro’ya Braga’dan aldığı Al-Musrati’yi Monaco’ya kiraladı. Fransız ekibinin, 28 yaşındaki Libyalı ön liberoyu satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi. Beşiktaş Kulübü tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah beyazlı takımda 38 resmi maça çıkıp 3 gol kaydetti.

Bu arada Beşiktaş’ın sezon başında PSG’den kiraladığı Cher Ndour’un Fiorentina’ya transferi büyük ölçüde tamamlandı. İtalyan kulübü, bonservis için PSG’ye 10 milyon Euro ve bir sonraki satışta yüzde 50 pay verecek. Beşiktaş’ta 22 maçta görev yapan İtalyan futbolcu, 1 gol attı, 2 asist yaptı.