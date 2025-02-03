×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rekortmen Musrati Monaco'ya kiralandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Al-Musrati#Monaco
Rekortmen Musrati Monacoya kiralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 07:00

Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferi Musrati ile yollarını ayırdı.

Haberin Devamı

BEŞiKTAŞ’ta dün sürpriz bir ayrılık yaşandı... Siyah beyazlı kulüp geçen yıl 9 Şubat’ta 12 milyon Euro’ya Braga’dan aldığı Al-Musrati’yi Monaco’ya kiraladı. Fransız ekibinin, 28 yaşındaki Libyalı ön liberoyu satın alma opsiyonu ile kiraladığı belirtildi. Beşiktaş Kulübü tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, siyah beyazlı takımda 38 resmi maça çıkıp 3 gol kaydetti.

Bu arada Beşiktaş’ın sezon başında PSG’den kiraladığı Cher Ndour’un Fiorentina’ya transferi büyük ölçüde tamamlandı. İtalyan kulübü, bonservis için PSG’ye 10 milyon Euro ve bir sonraki satışta yüzde 50 pay verecek. Beşiktaş’ta 22 maçta görev yapan İtalyan futbolcu, 1 gol attı, 2 asist yaptı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü Dzeko, Oğuz, Talisca...Fenerbahçe - Rizespor maçında inanılmaz anlar: 2 kırmızı çıktı, 30 dakikada 4 top direkten döndü! Dzeko, Oğuz, Talisca...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Al-Musrati#Monaco

BAKMADAN GEÇME!