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GeriDiğer Rekortmen milli yüzücü Ersin Aydın 78 yaşında hayatını kaybetti
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AA Spor
Haber Giriş: 10.06.2020 - 11:16,Son Güncelleme:

Rekortmen milli yüzücü Ersin Aydın 78 yaşında hayatını kaybetti

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Rekortmen milli yüzücü Ersin Aydın 78 yaşında hayatını kaybetti
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Anamur-Girne arasında yüzerek hafızalara kazınan ve son 2 yıldır kanser tedavisi gören Ersin Aydın, Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Spor kariyeri boyunca dünya suda kalma rekoru kıran ve Manş Denizini iki kez geçen Aydın'ın cenazesi, yarın ikindi vakti Karşıyaka Hacı Osman Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Adana doğumlu Ersin Aydın, 2 çocuk babasıydı.

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