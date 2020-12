Rekortmen Merve Tuncel başarının sırlarını açıkladı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Milyonlarca Euro’lar yatırıp büyük hayaller kurarak peşine düştüğümüz futbolda ve basketbolda Avrupa hedeflerinden bir bir kopup, sıfır çekerken cimnastik ve yüzmeden gelen madalyalar, Avrupa ve dünya rekorları göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İstanbul’da devam eden Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 25 metrelik havuzda 1500 metre serbestte 15.45.29’la 2013 yılından beri kırılamayan dünya gençler rekorunu kıran 15 yaşındaki Merve Tuncel, Hürriyet’e başarının sırlarını anlattı...

Haftada 75 kilometre yüzüyorum

Her sabah 05.00’te antrenmana başladığını haftada, 6 gün antrenman yaptığını belirten Tuncer, “Başarı elbette kolay gelmiyor. Tüm hayatım antrenman ve yüzme üzerine kurulu diyebilirim. Antrenmanlarda her hafta toplam 75 kilometre yüzüyorum. Ne arkadaşlarımla gezmeye ne sinemaya gitmeye pek halim kalmıyor. Okulda çok parlak bir öğrenci değilim ama takdir almaya yetecek kadar ders çalışıyorum. Gelecekte not rekorlarımı kırarsam en fazla mühendis olabilirim diye düşünüyorum.

Yüzmeye 4 yaşında başladı

Henüz 2-3 yaşlarındayken Ankara’da ki evlerinin banyosundan hiç çıkmayan, suyla oynamayı çok seven, kovaya oturup saatlerce suyla oynayan küçük Merve’nin başarılı bir sporcu olacağını annesi daha o yıllarda anlamış. Yenimahalle Belediyesi Spor kulübü antrenörü Erhan Bulut da 4 yaşında Merve’deki yeteneği keyfetmiş. 10 yaşına gelince Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde Arnavut asıllı İtalyan antrenör Gjone Shyti ve Deniz Er Ayvacı ile çalışmaya başlayan Merve hızla geliştirmiş ve ENKA’ya transfer olmuş

Tatilde hiç yüzmem

Didim'deki yazlıklarında yılda 10 gün tatil yaptığını söyleyen Merve Tuncel, “Hayatımda yüzme dolu dolu var olduğu için tatilde pek yüzmem. Simit veya deniz yatağında uzanarak dinlenmeyi seviyorum. Bazen de annemle açılır 4-5 saat suda kalıp uzun uzun konuşuruz” dedi.

UYUMAYI ÇOK SEVİYORUM

“Günlük hayatta sosyal medyayı çok az kullanıyorum, pek televizyon seyredemiyorum. Dünya klasiklerini okumayı ve yorgunluktan uyumayı çok seviyorum. İşte benim hayatım bu.”

BÜYÜK BAŞARILAR TESADÜF DEĞİL

Yüzmedeki bu başarılar hiç de tesadüf değil. Spor Bakanlığı’nın başarılı sporcu öğrencilere yüzde 100 burslar sağlaması, yine bakanlığı olimpik sporcu destekleme projesiyle sporcu antrenörlerinin istediği malzeme, yurt içi ve yurt dışı kamp organizasyonlarına destek sağlamasının rolü de büyük. Çoğu 50 metrelik 90’a yakın havuz ile birlikte ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesiyle 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Bu 1 bir milyonun içinden de yetenekli sporcular çıkması hedefleniyor.

İzlerken gözyaşlarımızı tutamadık

ENKA Spor Kulübü Genel Müdürü ve Teknik Konulardan Sorumu Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Ay; Merve Tuncel’in rekorunu şu sözlerle değerlendirdi: “Merve Tuncel ve Beril Böcekler zaten olimpiyat barajını aşan sporcularımız. Kendilerinden 16 dakikanın altında bir derece bekliyorduk. Ama dünya rekoru sürpriz oldu. Yarışı seyrederken göz yaşlarımızı tutamadık. Kendilerinden daha nice başarılar bekliyoruz.

ÖNCE FİNAL 2024'TE MADALYA

Olimpiyatlarda ilk hedefinin finallere kalmak olduğunu söyleyen Merve, 2024’te madalya kazanacağına inanıyor.

Dünya rekorunu kıran Merve Tuncel’in annesi Adalet Hanım, Merve’nin başarılı bir sporcu olacağını kovanın içerisinde saatlerce suyla birlikte oynamasından anlamış

