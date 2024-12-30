Rekortmen Başkan Serdal Adalı!

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Beşiktaş Kulübü’nün 36. başkanı Serdal Adalı oldu. Adalı, dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda, rakibi Hüseyin Yücel’e büyük oy farkı atarak başkanlık görevine seçildi. Kongreye, oy kullanma hakkına sahip 29 bin üyeden, rekor sayıda 13 bin 158’i katılarak oy verdi. Yapılan oylama sonucunda Serdal Adalı 8 bin 901 oy alırken, Hüseyin Yücel’e 3 bin 637 oy çıktı. Rekor oyla seçilen Adalı, oyların yüzde 71’ini alırken, Yücel’in oranı yüzde 29 oldu.

ADALI VE YÜCEL AYNI SANDIKTA OY KULLANDI

Serdal Adalı, mayıs ayındaki olağan kongreye dek başkanlık görevini yürütecek. Kongre sakin ve olaysız geçerken, bunda başkan adaylarının itidalli tavırları büyük rol oynadı. Adalı ve Yücel, oy verme işlemi öncesi yaptıkları konuşmalarda birbirlerini sert söylemlerle eleştirmelerine karşın, ilerleyen saatlerde ılımlı açıklamalar yaptı ve el ele poz verdi. Rekorların kırıldığı kongrede ilginç bir de tesadüf yaşandı ve her iki başkan adayı 7 numaralı sandıkta oy kullandı.

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DAHA ÖNCESİ SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ

Başkanlığa 4. defa aday olan Serdal Adalı, daha önce 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği seçimleri kazanamamıştı. Adalı ayrıca olağanüstü kongre ile Beşiktaş Başkanı seçilen üst üste 5. isim oldu. Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat da (2023- 2024) olağanüstü genel kurul sonucunda başkanlık koltuğuna oturmuştu.

SERDAL ADALI’DAN BÜYÜK JEST

Serdal Adalı, kongrenin bitiminde Sinan Erdem Spor Salonu’nun tribünlerine çıkarak, kongrede görev yapan polislerin tek tek elini sıkıp teşekkür etti ve “Hakkınızı helal edin” dedi. Adalı, bu nazik davranışıyla herkesin takdirini kazandı.

YÜCEL: SEÇiMiN KAZANANI BEŞiKTAŞ

Seçimi kaybeden Hüseyin Yücel, Serdal Adalı’nın kazandığının kesinleşmesi üzerine rakibinin yanına giderek tebrik etti. Yücel daha sonra sosyal medyadan yayınladığı mesajda, “Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım. Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğim. Rekor bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimin kazananı Beşiktaş oldu. Bana inanan ve desteğini esirgemeyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim. Başkan seçilen Serdal Adalı’yı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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F.BAHÇE KUTLADI G.SARAY BELKi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile aralarında F.Bahçe’nin de olduğu çok sayıda kulüp, Serdal Adalı’yı tebrik etti. Divan başkanı Ahmet Akpınar’ı mahkemeye vereceğini açıklayan G.Saray’ın kutlayıp kutlamayacağı ise belirsiz.