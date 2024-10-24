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Rekorlu açılışa James damgası

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Lebron James#Basketbol
Rekorlu açılışa James damgası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 07:00

NBA’de 2024-2025 sezonu dün oynanan 2 maçla başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon Boston Celtics, sahasında New York Knicks’i 132-109 mağlup etti.

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Maçta 29 üçlük bulan Celtics, Milwaukee Bucks’a ait olan (28 Aralık, 2020 Miami’ye karşı 144-97) ‘bir maçta en çok üçlük atış bulan takım’ rekorunu egale etti.

BABA-OĞUL AYNI MAÇTA

LOS Angeles Lakers’ın Minnesota Timberwolves’u ağırladığı sezonun ikinci maçı ise NBA tarihine geçti. Lebron James, oğlu Bronny ile parkeye çıkarak NBA’de oğlu ile forma giyen ilk sporcu oldu. Maçı 110-103 kazanan Lakers’ta Anthony Davis 36 sayı, 16 ribaund, 4 asist üretirken, LeBron james 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist, oğlu Bronny 1 ribaundla oynadı.

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#NBA#Lebron James#Basketbol

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