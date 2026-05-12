Rekorlarla dipten zirveye: Dursun Özbek!

Dursun Özbek’in 11 Haziran 2022’de yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında ikinci kez başkanlık görevine seçilmesi Galatasaray Kulübü tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Bir önceki sezon Süper Lig’i 13. sırada bitirerek adeta ‘dip’ yapan sarı kırmızılı futbol takımı, Özbek ve onun teknik direktörlüğe getirdiği Okan Buruk’la tam anlamıyla şahlanışa geçti. Galatasaray, o günden bu yana oynanan dört sezonda da lig şampiyonluğuna ulaşırken, 1’er kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

Burak Elmas kemer sıkma politikası izledi

Faruk Süren’in başkan, Fatih Terim’in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 1996-2000 döneminden sonra ikinci kez üst üste 4 defa Süper Lig şampiyonluğu kazanan kulübün başkanı olarak tarihe geçen Dursun Özbek’in bu büyük başarısının sırrı, transferde izlediği cesur ve aslında bir o kadar da riskli politika oldu. Kendisinden önce başkanlık yapan Burak Elmas’ın izlediği kemer sıkma politikasının bir sonucu olarak Galatasaray. 2021-2022 sezonunda 104 milyon Euro kadro değerindeki bir futbol takımına sahipti.

Dünyaca ünlü yıldızları Galatasaraylı yaptı

Özbek, Elmas’ın tersine transferde cesur bir politika izleyip, yıldızları kadrosuna kattı. Mauro İcardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo gibi dünyaca ünlü isimlerin yanına Abdülkerim Bardakcı, Juan Mata, Sergio Oliveira, Kaan Ayhan ve Milot Rashica eklenerek, 176 milyon Euro’luk bir takım kuruldu. Kalede Muslera, orta sahada Torreira-Mertens ve forvette İcardi’nin önderliğinde 88 puan toplayan Galatasaray, ligi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde şampiyon tamamladı.

2023-24 sezonunda 102 puan topladı

2023-24 sezonunda yapılan Davinson Sanchez, Angelino, Cedric Bakambu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay, Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Derrick Köhn, Serge Aurier transferleri Galatasaray’ı tam anlamıyla uçurdu. 20 takımla oynanan sezonda Süper Lig tarihinin rekoru olan 102 puan toplarken, Süper Kupa’yı da müzesine götürdü. Cimbom; ön elemeden katıldığı Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasında, Avrupa Ligi’ne de çeyrek finalde veda etti.

2024-25’e kötü başladı ama iyi bitirdi

Peş peşe iki şampiyonluğa rağmen transferde hız kesmeyen Dursun Özbek, 2024-25 sezonunda kadroya Victor Osimhen, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Michy Batshuayi ve Mario Lemina’yı dahil etti. Sezon başında Süper Kupa’daki 5-0’lık Beşiktaş yenilgisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off’unda Young Boys’a elenmesine rağmen kısa sürede toparlanan Galatasaray, ligi 95 puanla zirvede bitirip, üst üste 3., toplamda 25. şampiyonluğunu kazandı ve formasına 5. yıldızı taktı.

2025-26’da transfer rekoru kırdı

2024-25 sezonundaki Süper Lig zaferine Türkiye Kupası şampiyonluğunu ekleyen Galatasaray, Avrupa Ligi’nde ise play-off’a kadar ilerleyebildi. Özbek, 2025-26 sezonunda tarihin en büyük transfer yatırımını yapıp 75 milyon Euro’ya Osimhen’in bonservisini alırken, Uğurcan Çakır, Wilfrid Singo, İlkay Gündoğan, Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga’yı da getirip, 345 milyon Euro ile Türk futbol tarihin en pahalı kadrosunu kurdu. Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Cimbom, Süper Lig’de de bitime 1 hafta kala 77 puanla şampiyonluğu garantiledi.

SÜPER LiG’i DOMiNE EDiP 4’TE 4 YAPTI

Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığı’na ikinci kez seçildiği 2022 yılından oynanan tüm Süper Lig sezonlarında takımını şampiyon yapmayı başardı. Özbek, 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurula da tek başkan adayı olarak girecek.