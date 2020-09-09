Rekorların takımı Fenerbahçe! En çok puan, galibiyet, gol...

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Fenerbahçe, geride kalan 62 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 44 lig maçında 3 bin 546 puan toplayarak, ligin en çok puan alan ekibi oldu ve Galatasaray'ın 30 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise aynı maç sayısında 3 bin 516 puan elde etti. Lig tarihinde 2 bin 42 maça çıkan Beşiktaş 3 bin 433 puanla üçüncü, bin 534 maç oynayan Trabzonspor ise 2 bin 512 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Ligin 62 yıllık geçmişinde toplam 2 bin 44 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1160 galibiyetle, Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısı bakımından Galatasaray 1153'le ikinci, Beşiktaş ise 1106 ile üçüncü sırada yer alıyor.

- Ligin en golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 613 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 592 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 335.

- Bir sezonda sadece 6 gol yedi

Lig tarihinde bir sezonu en az gol yiyerek kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

- Gol rekoru kırılan maç

Fenerbahçe, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta taraflardan birisi oldu.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı, filelere giden toplam 12 gol, Türkiye'nin en üst kademe liginde bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

- En iyi sezon başlangıcı

Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 7 maçlık rekoru geliştirerek unvanını korudu.

- En iyi ikinci yarı performansı

Fenerbahçe, 2010-2011'de şampiyonluğa, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ulaştı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, söz konusu sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 lig maçının 16'sını kazanan, birinde berabere kalan ve sadece 2 puan yitiren sarı-lacivertli ekip, en iyi devre performansı gösteren ekip olarak kayıtlara geçti.

- Deplasmanda galibiyet rekoru

Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.

- En erken şampiyon

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertliler 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

- En iyi sezon performansı

Fenerbahçe, lig tarihinde bir sezonda en iyi performansı sergileyen takım oldu.

Sarı-lacivertliler, 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle, lig tarihindeki en başarılı performansı gerçekleştirdi.

- En çok puanla şampiyon

En çok puanla şampiyon olan takım unvanı da Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli takım, 1988-1989 sezonunda 93 puanla mutlu sona alıştı.

Fenerbahçe ayrıca, "en az gol yiyen şampiyon" unvanını 1969-1970 sezonunda kalesinde 6 gol görerek aldı.

Sarı-lacivertliler, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu.

Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.

- Bu da kötü unvanı

Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonlukları kaptırdı.

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