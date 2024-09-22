Rekorların efendisi Galatasaray

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Kadıköy’de ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1’lik skor ile deviren Galatasaray, iki önemli rekor serisine de imza attı.

Sarı kırmızılı takım 2024-25 sezonuna 6’da 6 galibiyet ile girerek kayıpsız bir başlangıç yaptı. 2009-10 sezonuna da 6’da 6 ile başlayan Cimbom böylece 14 yıl sonra aynı başarıyı elde etti.

G.Saray bu başarısıyla, Avrupa’nın önde gelen liglerinde de ön plana çıktı. Cimbom’un dışında Barcelona, PSV ve Sporting sezona 5’te 5 ile, Bayern Münih ve Manchester City de 4’te 4 ile başladı.

F.BAHÇE’NiN REKORUNU EGALE ETTi

G.Saray, F.Bahçe’yi sahasında devirirken aynı zamanda Trendyol Süper Lig’de geçen sezondan bu yana son 12 deplasman maçını kazanarak ezeli rakibine ait olan rekoru (Ocak-Ekim 2011) egale etti. Galatasaray’ın rakibinin bu rekorunu hem de karşı oynadığı bir maçta egale etmesi de önemli bir detay olarak ön plana çıktı.

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Ligde bundan sonraki deplasman maçını Antalyaspor ile oynayacak olan Cimbom, bu mücadeleyi de kazanırsa, 13 galibiyetle rekorun tek sahibi olacak.