Rekorla gelen 3 puan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Film gibi operasyon... O anlar saniye saniye kameradaFilm gibi operasyon... O anlar saniye saniye kamerada!#ABD
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Yunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruzYunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruz#Yunanistan
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldıAşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!#Serenay Sarıkaya
2 Şubat’ta babasından isteyecek Ünlü çiftin büyük heyecanı...2 Şubat’ta babasından isteyecek! Ünlü çiftin büyük heyecanı...#Berk Oktay
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Rekorla gelen 3 puan

#Beşiktaş#Karagümrük#Süper Lig
Rekorla gelen 3 puan

Beşiktaş, futbol olarak tatmin etmese de tek gollü galibiyetlerle yoluna devam ediyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’de hafta arası mesaisi, kar ve kış ortamlarında dura kalka devam ederken, Volkan Demirel göreve geldikten sonra toparlanma eğilimine giren ve ‘kazanamıyorsan kaybetme’ mottosuyla ilerleyen Karagümrük, önemli eksiklerle Beşiktaş’ın karşısına çıktı. Kırmızı siyahlılarda skor yükünü çeken Pesic’in sakatlık yüzünden ilk 11’de başlamadığı, oyun aklını temsil eden Biglia ve defansın sigortası Zukanovic’in de kart cezaları yüzünden oynamadığı maçta, ibre doğal olarak geçtiğimiz birkaç haftada fizik, ruh ve moral sağlığına kavuşmuş Beşiktaş’a evriliyordu.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Önder Karaveliden özeleştiriBeşiktaş'ta Önder Karaveli'den özeleştiriHaberi görüntüle

TAKDiRE ŞAYAN ÇIKIŞ

Sezonun geride kalan haftalarında 5. haftadaki Antalyaspor maçı hariç, deplasmanlarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, Önder Karaveli’nin göreve gelmesiyle hem genç oyuncular hem tecrübeli ayaklardaki pozitif değişim sonrası, henüz tam olarak tatmin etmeyen bir oyun ve tek golle gelen galibiyetlerle de olsa son bir ayda takdire şayan bir çıkış yakaladılar.

Haberin Devamı

DEPLASMANDA 2. GALiBiYET

Kale önündeki bitiricilik noktasında mâkus talihlerini takım olarak hâlâ tam olarak kıramasalar da en azından Batshuayi, Rize ve Gaziantep maçları sonrasında bu maçta da penaltı atışını gole çevirerek kendi rekorunu kırdı ve 2017’den bu yana ilk kez 3 maç peş peşe fileleri havalandırdı. Maçın son çeyreğinde, son çare olarak ligin en golcü ismi Pesic’i oyuna alan Karagümrük, maçın son 10 dakikasında ilk 80 dakika boyunca bulamadığı fırsatları peş peşe yakaladı ve skoru eşitlemeye çok yaklaştıysa da ilk golü yediği maçları kazanamama geleneğini sürdürdü. Beşiktaş ise ligde 8 maç sonra deplasmanda galip gelerek bu sezon ikinci deplasman galibiyetine ulaşmış oldu.

Gözden Kaçmasın

Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Hakem oyundan attı...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Hakem oyundan attı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Karagümrük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu