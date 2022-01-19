Rekorla gelen 3 puan

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Süper Lig’de hafta arası mesaisi, kar ve kış ortamlarında dura kalka devam ederken, Volkan Demirel göreve geldikten sonra toparlanma eğilimine giren ve ‘kazanamıyorsan kaybetme’ mottosuyla ilerleyen Karagümrük, önemli eksiklerle Beşiktaş’ın karşısına çıktı. Kırmızı siyahlılarda skor yükünü çeken Pesic’in sakatlık yüzünden ilk 11’de başlamadığı, oyun aklını temsil eden Biglia ve defansın sigortası Zukanovic’in de kart cezaları yüzünden oynamadığı maçta, ibre doğal olarak geçtiğimiz birkaç haftada fizik, ruh ve moral sağlığına kavuşmuş Beşiktaş’a evriliyordu.

TAKDiRE ŞAYAN ÇIKIŞ

Sezonun geride kalan haftalarında 5. haftadaki Antalyaspor maçı hariç, deplasmanlarda bir türlü kazanamayan Beşiktaş, Önder Karaveli’nin göreve gelmesiyle hem genç oyuncular hem tecrübeli ayaklardaki pozitif değişim sonrası, henüz tam olarak tatmin etmeyen bir oyun ve tek golle gelen galibiyetlerle de olsa son bir ayda takdire şayan bir çıkış yakaladılar.

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DEPLASMANDA 2. GALiBiYET

Kale önündeki bitiricilik noktasında mâkus talihlerini takım olarak hâlâ tam olarak kıramasalar da en azından Batshuayi, Rize ve Gaziantep maçları sonrasında bu maçta da penaltı atışını gole çevirerek kendi rekorunu kırdı ve 2017’den bu yana ilk kez 3 maç peş peşe fileleri havalandırdı. Maçın son çeyreğinde, son çare olarak ligin en golcü ismi Pesic’i oyuna alan Karagümrük, maçın son 10 dakikasında ilk 80 dakika boyunca bulamadığı fırsatları peş peşe yakaladı ve skoru eşitlemeye çok yaklaştıysa da ilk golü yediği maçları kazanamama geleneğini sürdürdü. Beşiktaş ise ligde 8 maç sonra deplasmanda galip gelerek bu sezon ikinci deplasman galibiyetine ulaşmış oldu.