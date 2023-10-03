'Rekorbahçe'nin 8 büyük sırrı! Fenerbahçe nasıl 14'te 14 yapan bir takıma dönüştü?

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7’si UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 7’si Süper Lig’de çıktığı 14 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe hem hücum hem savunma performansıyla dikkat çekerken takımın yükselişi de istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Ligde 7 maçta 18 kez ağları havalandıran Kanarya bu istatistikte Trabzon ile birlikte zirvede. Ancak Fenerbahçe bu seride rakiplere sadece 3 gol izni verirken bu alanda ligin tek başına lideri konumunda. Avrupa’da ise 7 maçta 24 kez gol sevinci yaşayıp topu sadece 3 kez topu ağlarından çıkaran takımda neler değişti? İşte madde madde başarının sırrı...

İSMAİL KARTAL’LA BAMBAŞKA BİR SAMANDIRA

1- İsmail Kartal’ın takım üzerinde yarattığı sinerji. İsmail hoca tüm futbolcularla kurduğu sıcak ilişki, babacan tavırları ve tüm zamanını başarı uğruna Samandıra’da geçirmesi başarının en kritik anahtarı olarak öne çıkıyor.

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2- Deneyimli teknik adamın Samandıra’da 12 saat tam mesai uygulatması da arkadaşlığı arttırdı. Kadro uzun aradan sonra ilk kez gol sevinçlerinde, hakem itirazlarında, maç sonu taraftarla bütünleşmelerde tek vücut oldu.

YERLİ OYUNCULARIN PERFORMANSI KATLANDI

3- İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu gibi Türk oyuncularda İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle birlikte performansa dayalı ciddi bir çıkış yaşandı.

4- Takımın atan ve tutanının yüksek verimle oynaması güven duygusunu arttırdı. Önce santrfor Edin Deko transferi, ardından kaleci Dominik Livakoviç’in alınmasıyla yıllardır yapılamayan futbolun en basit “Atanla tutanın iyi olacak” kuralı sahaya yansıdı.

5- Geriden hücuma çok çabuk çıkan hızlı ve ayağa oynayan Bright Osayi-Samuel, Djiku, Fred ve Sebastian Szymanski gibi oyuncular kadronun değişmesi oldu.

SAVUNMA RAKİPLERE GEÇİT VERMİYOR

6- Sahada oynayan, başarılı ve formda 11’den forma kapmak kenarda oturan oyuncuları da hırslandırdı. Bu yüzden oyuna giren futbolcular çıkanları aratmıyor.

7- Defansta Becao-Djiku uyumunun yakalanmasıyla 7 maçta sadece 3 gol yiyen bir ekip oluştu. Özellikle Djiku’nun faulsüz oynaması ve oyunu geriden iyi kurması takıma çok olumlu yansıdı.

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8- 14 maçlık serisi takımın öz güveninin oturmasını sağladı. İsmail Kartal bunu sezon başından bu yana çok önemsemiş ve hazırlık maçlarını dahi kazanmak istemişti.