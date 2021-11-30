Rekor ‘Avcı’sı Trabzonspor

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Karagümrük zaferiyle 1995-1996 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik rekorunu yakalayan Trabzonspor, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçında da yenilgi almazsa kendi rekorunu kıracak.

DEPLASMANDA YENİLMEDİ

Abdullah Avcı yönetiminde bordo mavililer deplasmandaki performansıyla da dikkat çekti. Öyle ki çıkılan 24 maçta Trabzonspor 14 galibiyet, 9 beraberlik alırken hiç kaybetti.

Geride kalan 14 haftalık periyotta tam 29 gol atan Karadeniz ekibi ligin en skorer takımı konumunda. Bunun yanında Fırtına 11 gol ile ligin en az gol yiyen takımı oldu.