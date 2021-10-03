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Rekkles G2 Esports'tan ayrılabilir

#Rekkles#G2#Martin Larsson
Rekkles G2 Esportstan ayrılabilir

Yeni raporlara göre G2’nin ünlü alt koridor oyuncusu takımdan çıkabilir.

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Yayınlanan yeni raporlara göre G2 Esports alt koridor oyuncusu Martin "Rekkles" Larsson'ın önümüzdeki sezon öncesinde takımdan ayrılacağı bildiriliyor. Bu raporlara göre G2, Rekkles'in Kasım 2023'e kadar imza attığı sözleşmeyi satma sürecinde. Oyuncu ve kuruluş arasındaki ilişkinin, G2’nin Worlds dışında kaldığı Yaz Mevsimi'nde başarısız olmasının ardından bu yana gergin olduğu bildiriliyor.

Bu haber, takımın üst koridor oyuncusu Martin "Wunder" Hansen, destek oyuncusu Mihael "Mikyx" Mehle ve baş antrenör Fabian "GrabbZ" Lohmann için birden fazla LEC takımıyla sözleşme satın alma görüşmeleri yaptığı ve efsanevi takımın büyük bir yeniden yapılanmaya gittiğinin öğrenilmesinin ardından geliyor.

G2 Esports League of Legends’a ilk defa girdiği 2016 yılından bu yana ilk defa League of Legends World Championship’i kaçırdı. Bunun ardından bir kadro değişikliğinin gelmesi bekleniyordu. Raporlar ayrıca, G2'nin birkaç Avrupalı ​​oyuncuyla kapsamlı alt koridor denemeleri düzenlediğini, ancak henüz Rekkles'in yerine geçecek bir oyuncuya karar vermediğini bildirdi.

Wunder, Mikyx ve GrabbZ'ye ilgi gösteren Team Vitality, Rekkles'ın sözleşmesini potansiyel olarak satın almakla ilgilendiklerini de ifade etti, ancak G2 şu anda bu kuruluşla müzakereye henüz açık değil.

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#Rekkles#G2#Martin Larsson