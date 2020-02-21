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Basketbol
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Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Reggie Jackson Los Angeles Clippers'da

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Reggie Jackson Los Angeles Clippers'da
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NBA Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons’tan ayrılan 29 yaşındaki oyun kurucu Reggie Jackson’ı kadrosuna kattı. 

NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan ABD’li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine 2011’de Oklahoma City Thunder’da başlayan Jackson, 2015’te Detroit Pistons’a imza atmıştı.

Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

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