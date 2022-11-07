Redmond, Beşiktaş'a transfer sürecini anlattı! 'Bir saniye bile pişman olmadım'

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Beşiktaş'ın Southampton’dan transfer ettiği Nathan Redmond siyah beyazlı takıma gelirken hiçbir tereddüt yaşamadığını söyledi. The Atletic’e röportaj veren İngiliz futbolcu, Southampton’dan ayrılması ve Beşiktaş’a gelişi ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Bir saniye bile pişman olmadım. Beşiktaş’ta çok mutluyum. Futbolda uzun zamandır mutlu hissetmiyordum. Sezon öncesi zor bir dönem geçirdim ve Southampton’ın bu seneki planları arasında olmadığımı gördüm.

Takımı görünce emin oldum

Uzun süredir Premier Lig’deydim. Devam etmek için yeterince motivasyonum var mıydı? Beşiktaş’ta sahip olduğumuz takımı görünce transferden emin oldum. Beşiktaş’a iyi şeyler başarmak, futbol oynamak ve bu yeni deneyimin tadını çıkarmak için gelirsem kaybedecek bir şeyimin olmadığını düşündüm. Muhtemelen Southampton’da kalmaktan, minimum süre almaktan daha iyi olacaktı. İngiltere’de kalıp paramı alıp hiçbir şey yapmadan devam edebilirdim ama bu bana göre değil.

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Buradaki tutku inanılmaz

Burada çok fazla tutku var. Maçlar akşam oynanıyor ve öğle saatlerinde taraftarlar maçın havasına giriyor. İç sahada oynadığımız maçlar inanılmaz ve böyle bir atmosferde daha önce oynamadım. İngiltere’yle fark sanırım bu. 28 yaşındayım ve öğrenmeye açığım. Oynama isteğim var ve kendimi her zamankinden daha formda hissediyorum. Premier Lig’e geri dönebilirsem harika olur. Ama kristal kürem yok. Sadece deneyimin tadını çıkaracağım. Beşiktaş’la bir şeyler kazanmayı çok istiyorum.