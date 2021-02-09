Yalnız kurt olarak dolaşmayı seven oyuncular için Red Dead Online’a daha fazla solo içerik geliyor. Rockstar Games geçtiğimiz gün yayımladığı blog postunda öncelikle GTA V ve Red Dead Onlie oyuncuların teşekkür etti. Bununla birlikte ileride oyunlara eklenecek içeriklere dair bilgilere de yer verildi.

“Bu sene içinde iki oyuna da gelecek yeni içerik güncellemelerine hazır olun. Bu yenilikler arasında Red Dead Online için daha fazla solo içerik de yer alıyor. Yeni ekipmanlar kazanabileceğiniz etkinlikler, bonus GTA$, GTA Online için bedava araçlar ve Red Dead Online için bir sürü yeni teklif ve ödül gibi daha pek çok içerik için beklemede kalın. ”

Geçtiğimiz aralık ayında Red Dead Redemption 2’den ayrı bir oyun olarak oyun kütüphanelerinde yer aldı. Oyun bununla birlikte daha çok oyuncu çekti. Başarısını kutlamak için Rockstar Games oyunculara bedava bir at, bedava ‘stable slot’, 5000 Club XP veriyor.