Red Dead Online, Önümüzdeki Hafta 4.99$ Fiyatla Bağımsız Olarak Piyasaya Sürülecek

1 Aralık’ta piyasaya sürülmesi planlanan Red Dead Online, başlangıçta 19.99$ yerine 4.99$ fiyatla PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store ve Steam üzerinden oyuncuların beğenisine sunulacak.

Rockstar, Red Dead Redemption 2’ye halihazırda sahip olmayan yeni oyuncuların ilk kez oyunun online sürümünü oyunun tamamını satın almadan deneyimleyebileceğini söyledi.

Bağımsız sürüm 123GB depolama alanı gerektirecek ve ayrıca Red Dead Redemption 2: Hikaye Modu’nu ayrı bir satınalma üzerinden açma imkanı sunacak.

Rockstar, Red Dead Online’ın PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinin geriye dönük uyumluluk sayesinde PlayStation 5 ve Xbox Series S/X üzerinde oynanabileceğini, planların arasında yeni nesil sürümlerin olmadığını da belirtti.

Rockstar daha önce 2021 yılının ikinci yarısı için yeni nesil konsollara “genişletilmiş ve geliştirilmiş” bir GTA 5 sürümü getirme planlarının olduğunu doğrulamıştı, buna PS5 sahiplerine geçici bir süre ücretsiz olarak sunulacak olan bağımsız GTA Online sürümü olduğunu da eklemişlerdi.

Yapılan açıklamada Rockstar “GTA 5’in yeni nesil sürümlerinin teknik geliştirmelere, görsel geliştirmelere ve performans artışına son model donanım sayesinde erişebileceğini, bu sayede oyunun daha güzel ve eskisinden daha hassas olacağını” belirtmişti.

Rockstar’ın bu açıklaması, “Ayrıca dünyadaki devasa ve renkli Grand Theft Auto Online oyuncu kitlesi için, GTA Online’ın sürekli evrilen ve paylaşımlı dünyasındaki yolculuğu yeni nesillere doğru konsollar ve PC için ek GTA Online özel içeriği ile devam edecek” şeklinde sürmüştü.

Rockstar, “şimdiye kadarki en büyük GTA Online macerası” olarak adlandırdıkları The Cayo Perico Heist’ı 15 Aralık’ta piyasaya sürecek. Bu içerikte yeni bir egzotik Heist (soygun) konumu ile oyunculara kendileriyle beraber üç kişiye kadar çok oyuncu desteği sağlayan yeni bir soygun tasarım yaklaşımı bulunacak.

Rockstar’ın ana firması olan Take-Two’nun CEO’su, firmanın “ilerleyen dönemlerde ünlü oyun serilerinin daha fazla ücretsiz oyununun piyasaya sürülmesi” olasılığının tamamıyla üstünü çizmediğini de yakın zamanda söylemişti.