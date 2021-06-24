Red Bull Yağlı Direk yeni birincilerini arıyor

Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle yeni yarışmacılarını bekliyor. Kabotaj Bayramlarının klasikleşmiş etkinliği olan ve bu seneden sonra Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilecek mücadele, bir kez daha adrenalin ve tutkuyu bir araya getirecek. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştıkları etkinlik bu sene de 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

Geçen senelerden farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinlik bu sene aynı anda 2 farklı noktada macera tutkunlarıyla buluşacak. Trabzon ve Alanya’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Red Bull Yağlı Direk’te bu yıl ayrıca en güzel düşüş de seçilecek. Red Bull Yağlı Direk ile ilgili kayıt ve detaylı bilgiye RedBull.com/yaglidirek adresinden ulaşılabiliyor.

Red Bull Yağlı Direk nedir?

1 Temmuz Kabotaj Bayramlarının klasiği olan Yağlı Direk’te katılımcılar, 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş, gres yağına bulanmış ve uzunluğu 12 metreye artırılmış kütüğü ucundaki Türk Bayrağı’nı yakalayarak birinci olmaya çalışıyor. Bununla birlikte jüri de en güzel düşüşü ve şovu seçiyor.