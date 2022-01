Red Bull, Türkiye’nin en yetenekli yeni yayıncısının hayallerini gerçekleştirdi

Haberin Devamı

Türkiye’de oyun denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Red Bull, ünlü yayıncı Pqueen ile birlikte Türkiye’nin yeni ve yetenekli yayıncılarına destek olmak için yola çıktı. Wing My Room projesine katılan yayıncılar, kendilerini geliştirme ve yepyeni bir yayıncı odasına sahip olma şansını yakaladı. Projeye başvuran yüzlerce katılımcı arasından finale kalan üç isim, ünlü yayıncı Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu’nun canlı yayınına katılıp kendilerini ve kanallarını tanıtma şansı elde etti.



Red Bull Wing My Room kazananı Pqueen’in yayınında belli oldu



Yarışmaya özel olarak yaptıkları yayınlarla ilk üçe girmeyi başaranlar yeteneklerini gösterme ve Pqueen’in konuğu olarak kanallarını tanıtma fırsatı yakaladı. Pqueen’in kanalındaki canlı finalin ardından Ankara’da yaşayan Tolga Şenel, yarışmayı kazanan yayıncı olmayı başardı. Pqueen ve Red Bull’un tasarım ekibi, Tolga’yı daha yakından tanıyıp hayallerindeki odayı tasarlamak için evine konuk oldu.

Kazanan hayallerindeki odaya kavuştu



Bu süreçte Tolga Şenel’i yakından tanışma fırsatı bulan Pqueen ve Red Bull’un tasarım ekibi, Monster Notebook’un da desteğiyle Türkiye’nin yeni yayıncısının odasını üstün performanslı ürünlerle yeniledi. Red Bull Wing My Room kazananının odasının yenilenme süreci, Pqueen’in kendine özgü sunumuyla GamerSZon YouTube kanalında yayınlandı. Tolga Şenel’in hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bölüme youtube.com/RedBullGamerSZon kanalından ulaşılabiliyor.

