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Red Bull, Türkiye’nin en yetenekli yeni yayıncısının hayallerini gerçekleştirdi

#Wing My Room#Red Bull#Pqueen
Red Bull, Türkiye’nin en yetenekli yeni yayıncısının hayallerini gerçekleştirdi

Oyun denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Red Bull, Türkiye’de kendini göstermek isteyen yeni ve yetenekli yayıncılara destek oluyor. Red Bull Wing My Room projesinde en iyi olmak için yarışmaya başvuran yüzlerce yayıncı arasından ilk üçe kalanlar, milyonların takip ettiği Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu’nun Twitch kanalına canlı yayın konuğu oldu. Yeteneğini gösterme ve Pqueen’in yayıncılık tecrübelerinden faydalanma fırsatı yakalayan 3 isimden Tolga Şenel, Pqueen tarafından birinci seçilerek Red Bull Wing My Room’u kazanmayı başardı. Tolga’nın yayın yaptığı oda ve yayın ekipmanları, Monster Notebook’un da desteğiyle hayallerinin de ötesine geçecek şekilde yenilendi. Türkiye’nin yeni yayıncısının odasının değişim süreci ise Red Bull’un oyun dünyasına özel YouTube kanalı Red Bull GamerSZon’da yayınlandı.

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Türkiye’de oyun denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Red Bull, ünlü yayıncı Pqueen ile birlikte Türkiye’nin yeni ve yetenekli yayıncılarına destek olmak için yola çıktı. Wing My Room projesine katılan yayıncılar, kendilerini geliştirme ve yepyeni bir yayıncı odasına sahip olma şansını yakaladı. Projeye başvuran yüzlerce katılımcı arasından finale kalan üç isim, ünlü yayıncı Pelin ‘Pqueen’ Baynazoğlu’nun canlı yayınına katılıp kendilerini ve kanallarını tanıtma şansı elde etti.

Red Bull Wing My Room kazananı Pqueen’in yayınında belli oldu

Yarışmaya özel olarak yaptıkları yayınlarla ilk üçe girmeyi başaranlar yeteneklerini gösterme ve Pqueen’in konuğu olarak kanallarını tanıtma fırsatı yakaladı. Pqueen’in kanalındaki canlı finalin ardından Ankara’da yaşayan Tolga Şenel, yarışmayı kazanan yayıncı olmayı başardı. Pqueen ve Red Bull’un tasarım ekibi, Tolga’yı daha yakından tanıyıp hayallerindeki odayı tasarlamak için evine konuk oldu.

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Red Bull, Türkiye’nin en yetenekli yeni yayıncısının hayallerini gerçekleştirdi

Kazanan hayallerindeki odaya kavuştu

Bu süreçte Tolga Şenel’i yakından tanışma fırsatı bulan Pqueen ve Red Bull’un tasarım ekibi, Monster Notebook’un da desteğiyle Türkiye’nin yeni yayıncısının odasını üstün performanslı ürünlerle yeniledi. Red Bull Wing My Room kazananının odasının yenilenme süreci, Pqueen’in kendine özgü sunumuyla GamerSZon YouTube kanalında yayınlandı. Tolga Şenel’in hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bölüme youtube.com/RedBullGamerSZon kanalından ulaşılabiliyor.

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#Wing My Room#Red Bull#Pqueen

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