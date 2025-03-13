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Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı, Emirhan Muran ile birlikte altın madalya kazandı

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#Kübra Dağlı#Altın Madal#Taekwondo
Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı, Emirhan Muran ile birlikte altın madalya kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 14:32

Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı, Adana’da gerçekleştirilen 2025 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası serbest stil çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte altın madalya kazandı.

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Türkiye 2025 Taekwondo Poomsae Şampiyonası, Adana’da gerçekleşti. 4-8 Mart tarihleri arasında Adana Serinevler Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada Red Bull Sporcusu Kübra Dağlı, 2025 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası serbest stil çiftlerde partneri Emirhan Muran ile birlikte altın madalyanın sahibi oldu.

Dağlı: “Sakatlığa Rağmen Şampiyon Olduk”
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlığa rağmen şampiyon olan Red Bull sporcusu, “Diz sakatlığı sonrası yeterince hazırlanamamanın vermiş olduğu tedirginlikle maça çıktım ve çok şükür bir sakatlık olmadan müsabakayı başarıyla tamamladık. Şimdi tekrar eski performansıma dönmek için çalışma zamanı” ifadelerini kullandı.

Kübra Dağlı en son, Ankara’da 24-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2024 Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'ndaki başarısıyla göz doldurmuştu. Emirhan Muran ve Furkan Bayrak ile Türkiye Şampiyonu olarak, iki altın madalya kazanmıştı. Dağlı, 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Estonya’da yapılacak Avrupa Taekwondo Şampiyonası’na katılmak üzere seçmelere girmek için hazırlıklarına başladı.

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#Kübra Dağlı#Altın Madal#Taekwondo

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