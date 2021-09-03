Red Bull Sporcusu Jeffrey Herlings Dünya Motokros Şampiyonası için Türkiye’ye geliyor

2018 ve 2019 yıllarında Afyonkarahisar’a damgasını vuran Red Bull KTM Factory takımı bu sene de birincilik için Türkiye’ye geliyor.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nda iki yarış peş peşe Türkiye’de yapılacak.

İlk olarak sezonun dokuzuncu yarışı MXGP Of Turkey, 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Sezonun onuncu yarışı MXGP Of Afyon ise 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Heyecanın doruğa çıkacağı yarışlarda gözler Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings’te olacak.

2019 yılında ikinci kez Dünya Motokros Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Afyonkarahisar’da her iki kategoride de Red Bull KTM pilotları birinciliğe ulaşmıştı.

MXGP kategorisini Jeffrey Herlings kazanırken MX2’te ise zafer yine Red Bull KTM’den Jorge Prado’nun olmuştu.