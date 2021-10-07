Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı Bu yaş grubu dikkatİstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkat#Koronavirüs
Hepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlarHepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlar!#AB
Caner Erkini kadroya aldım çünkü...'Caner Erkin'i kadroya aldım çünkü...'#Milli Takım
Almanyada seçimin ardından istifa depremiAlmanya'da seçimin ardından istifa depremi!#Armin Laschet
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı

#Formula 1#Hande Baladın#Gasly
Red Bull sporcuları Hande Baladın ve Toprak Razgatlıoğlu, Formula 1 pilotlarını ağırladı

Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu ve Hande Baladın, Formula 1 takımı Scuderia AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda ile İstanbul'da buluşarak boğaz turu yaptı.

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla Ortaköy'de Red Bull Racers oyununu oynadıktan sonra İstanbul turuna çıkan Gasly, Türkiye GP öncesinde Tsunoda ile birlikte Boğaz'ı da tekne ile gezdi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliği elinde bulunduran ve şampiyonluğun en büyük favorisi Toprak Razgatlıoğlu ve Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı ile Türkiye Kadın A Milli Voleybol Takımı'nın oyuncusu Red Bull sporcusu Hande Baladın, yıldız pilotları Boğaz'da yemekte ağırladı.

Boğaz turunun ardından konuşan Gasly, "Geçen yıl Project Istanbulls kapsamında köprüde donut yapmıştım ve bu yıl köprünün altından geçiyorum, İstanbul her açıdan güzel bir şehir." ifadelerini kullandı.

İlk kez Türkiye'de yarışacak olan Yuki Tsunoda ise "Red Bull Türkiye'nin başarılı sporcuları Toprak ve Hande ile tanışmak bir zevkti. Şehir, misafirperverlik, yemek ve her şey mükemmeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Formula 1#Hande Baladın#Gasly