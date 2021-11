Red Bull Solo Q’da 2021’in en iyisi belli oldu

Haberin Devamı

Türkiye’nin en iyi düellocularının mücadele verdiği ‘1v1’ League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q büyük finali nefesleri kesti. 2021 yılının en iyisini bulmak için geri dönen Red Bull Solo Q’da keyifli ve çekişmeli mücadelelerin sonunda Ahmet “Hulksmash” Cumhur kupaya uzandı.



Oyuncuların vazgeçemediği League Of Legends’da teke tekte en iyinin belirlendiği Red Bull Solo Q turnuvasında finale giden yol çevrim içi ve çevrim dışı elemelerden geçti. 7 çevrim içi, İstanbul ve Ankara olmak üzere 2 çevrim dışı elemede rakibini alt eden 16 oyuncu, play-off turuna adını yazdırdı. 8 Kasım’da gerçekleştirilen son virajda ise Türkiye Finali’ne katılacak 8 amatör oyuncu belli oldu.



Yapı Kredi Play, TurkNet, Fanatik ve AGON by AOC partnerliğinde gerçekleştirilen ve büyük bir çekişmenin yaşandığı Türkiye Finali’nde Ahmet “Hulksmash” Cumhur, rakiplerine şans tanımadı ve 2021 yılının en iyisi olarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Ahmet Cumhur, böylece 2-4 Aralık tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Red Bull Solo Q Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını da elde etti.



Immortoru ‘Vadi’nin Ustası’ oldu



Red Bull Solo Q büyük finalinde Türkiye’nin en iyi ‘1v1’ League Of Legends düellocusunun yanı sıra usta oyuncular da kendilerini kanıtlamak için mücadele verdi. League of Legends arenasında Türkiye’nin en ünlü isimleri, üç gün boyunca lig formatında karşı karşıya geldi. İlk dört sırayı alan usta oyuncular Berke "Thaldrin" Demir, Asım Cihat "Fabfabulous" Karakaya, Furkan "Immortoru" Tekeş ve Atakan "Crystal" Aydın Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde Vadi’nin ustası olduğunu bir kez daha kanıtlama mücadelesi verdi. Tüm maçların Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlandığı Red Bull Solo Q Vadi'nin Ustaları turnuvası sonunda Furkan “Immortoru” Tekeş mutlu sona ulaştı.