Red Bull Racing'den Simülasyon'a Büyük Yatırım

Tesis, Red Bull Racing Esports Takımı için yeni bir ev anlamına da geliyor. Tesiste, sürücülerin büyük mücadelelere hazırlanmanın yanı sıra, bazı durumlarda direkt olarak burada mücadele etmesi bile öngörülüyor.

Red Bull Racing Esports tesisi, sadece 12 takım oyuncusunun değil, genç yarışçıların da ‘kanatlanabileceği’ bir akademi ortamı sağlayacak. Antrenman, rekabet alanı, konsol alanı ve sürücü dolaplarının bulunduğu alanlar dışında, Red Bull Racing Esports Playseat yarışmasındaki hayranlar, yeni bir alana da kendi seçtikleri ismi verecekler.

Antrenman alanı 6 adet F1 Esports Pro Series’e uygun koltuklar ve 9x9 video ekranına bağlı 240hz ekranlar kullanacak. Ana ekrandan, sürücülerle ilgili çeşitli veriler elde edilebilecek. Takım yöneticisi, antrenmanları ve etkinlikleri buradan takip edebilecek (tıpkı bir F1 takım patronu gibi!)

Rekabet alanı, üçlü monitör düzeni ve ekstra Force Feedback teknolojisi için ekipmanlara sahip olacak. Konsol alanları ise daha rahat bir ortam ve daha az rekabet odaklı tasarlanacak.

Yılın belirli günlerinde, kamuya açık kiralanabilecek bu alanlarda, hayranlar tesisi ve espor sürücü ekibinin çalışmalarını gözlemleyebilecek.