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Red Bull Neymar Jr’s Five’ta şampiyon San Marino oldu

#Red Bull Neymar Jr’S Five#Red Bull#Neymar
Red Bull Neymar Jr’s Five’ta şampiyon San Marino oldu

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five’ın Türkiye Finali heyecanı Ankara’da yaşandı. Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’deki elemelerin ardından Türkiye’nin en iyi 6 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen(wildcard) üç takım dev finalde karşı karşıya geldi. Finalistlerin 2021 şampiyonluğu için ter döktüğü Red Bull Neymar Jr's Five’ta şampiyon Ankara’da, Gençlik Parkı’nda belli oldu. Rakiplerine şans tanımayan San Marino kupaya uzanmayı başardı. San Marino takımı Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını da elde etti. Sokak futbolu heyecanı Red Bull Neymar Jr's Five ile ilgili detaylı bilgiye www.redbull.com/neymarjr adresinden ulaşılabiliyor.

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Şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri dönen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta en iyiler Ankara’da kozlarını paylaştı. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’de düzenlenen elemelerle 6 takım büyük finale adını yazdırırken, 6 takımın yanı sıra 2020 yılında boy gösteren 3 şehir finalisti takım da finale davet usulüyle(wildcard) katıldı. TSYD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali, Gençlik Parkı’nda gerçekleştirildi. Yarı finalde Gegenpress’i mağlup etmeyi başaran San Marino, finalde Doksanlar ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçın ardından San Marino kupaya uzanmayı başardı.

Türkiye Finali’nde şampiyon olan San Marino takımı kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan aldı. Türkiye şampiyonu olan takım, Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakaladı. Sokak futbolu heyecanı Red Bull Neymar Jr's Five ile ilgili detaylı bilgiye www.redbull.com/neymarjr adresinden ulaşılabiliyor.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Red Bull Neymar Jr’s Five’ta şampiyon San Marino oldu

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