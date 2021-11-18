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Red Bull Neymar Jr’s Five’ta en iyi sokak futbolcuları belli oluyor

#Neymar#Neymar Redbull#Haber
Red Bull Neymar Jr’s Five’ta en iyi sokak futbolcuları belli oluyor

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five heyecanında final zamanı geldi.

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Kıyasıya mücadelelere sahne olan Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’deki elemelerin ardından Türkiye’nin en iyi 8 amatör sokak futbolu takımı ve geçen yılın şehir finalisti olarak davet edilen(wildcard) üç takım dev finalde karşı karşıya gelecek. Finalistlerin 2021 şampiyonluğu için ter dökeceği Red Bull Neymar Jr's Five’ta şampiyon 20 Kasım tarihinde Ankara’daki Türkiye Finali’nde belli olacak. Şampiyon olan takım ise Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Sokak futbolu heyecanı Red Bull Neymar Jr's Five ile ilgili detaylı bilgiye www.redbull.com/neymarjr adresinden ulaşılabiliyor.

Şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri dönen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta en iyilerin belli olmasına sayılı günler kaldı. Brezilyalı futbolcu Neymar Jr’ın adıyla düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five’ta Gaziantep, Sivas, Çanakkale ve Denizli’de düzenlenen elemelerle 8 takım büyük finale adını yazdırırken, 8 takımın yanı sıra 2020 yılında boy gösteren 3 şehir finalisti takım da bu büyük finale davet usulüyle(wildcard) katılacak. TSYD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile düzenlenen Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Finali ise 20 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Türkiye Finali’nde şampiyonluğa uzanan takım Katar’da düzenlenecek Dünya Finalleri’ne giderek, Türkiye’yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü’ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Sokak futbolu heyecanı Red Bull Neymar Jr's Five ile ilgili detaylı bilgiye www.redbull.com/neymarjr adresinden ulaşılabiliyor.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali’nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar’ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek gibi birçok hizmetin yanında futbol gibi çeşitli spor ve aktiviteleri öğrenme ve yapma imkanı sağlıyor.

Gol yiyen, oyuncusunu kaybeder

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr’s Five’a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

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