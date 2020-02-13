Bu sene 5. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak olan turnuvaya geÃ§tiÄŸimiz 4 yÄ±lda 75 Ã¼lkeden yÃ¼z binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye elemeleri Åžubat ve Mart ayÄ±nda 15 farklÄ± ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Red Bull Neymar Jr's Fiveâ€™Ä±n, TÃ¼rkiye finali ise 29 Martâ€™da dÃ¼zenlenecek. KadÄ±n ya da erkek, 18-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki herkes â€˜TakÄ±mÄ±nÄ± topla, mahalleyi sallaâ€™ diyerek turnuvaya katÄ±labilecek. Sokak futbolu heyecanÄ±nÄ± yeniden yaÅŸamak isteyenler www.redbullneymarjrsfive.com adresinden kayÄ±tlarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebiliyorlar.

Sokak futbolu, geÃ§miÅŸ gÃ¼nlere dÃ¶nmek isteyenler ve ÅŸehirlerde futbol oynama fÄ±rsatÄ± bulamayanlar iÃ§in geri dÃ¶nÃ¼yor. Bu sene 5. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak olan ve BrezilyalÄ± futbolcu Neymar Jrâ€™Ä±n adÄ±yla dÃ¼zenlenen sokak futbolu turnuvasÄ± Red Bull Neymar Jrâ€™s Five 22 Åžubatâ€™ta baÅŸlÄ±yor. Åžimdiye kadar dÃ¼nya genelinde 75 Ã¼lkede, 400 binden fazla oyuncunun da ter dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ organizasyonun TÃ¼rkiye elemeleri bu sene 15 farklÄ± ÅŸehirde yapÄ±lacak. Brezilyaâ€™daki bÃ¼yÃ¼k finale gitmek isteyen takÄ±mlar ilk olarak 22-23 Åžubat 2020 tarihlerinde Ä°zmir, Gaziantep ve Trabzonâ€™da elemeleri geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸacak. Bu heyecan dolu turnuvanÄ±n TÃ¼rkiye finali ise 29 Martâ€™ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â

Elemeler 15 ÅŸehirde gerÃ§ekleÅŸtirilecek

Sokak futbolunda hÃ¼nerlerini sergilemek isteyenlerin mÃ¼cadelesine sahne olacak Neymar Jrâ€™s Fiveâ€™da TÃ¼rkiye elemeleri Ä°zmir, Gaziantep ve Trabzonâ€™dan sonra Denizli, Adana, Samsun, Ä°stanbul, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya ve EskiÅŸehirâ€™e uÄŸrayacak. 23 Martâ€™ta elemelerin son bulacaÄŸÄ± Red Bull Neymar Jrâ€™s Fiveâ€™ta TÃ¼rkiye finali ise 29 Martâ€™ta yapÄ±lacak.Â Finallerden ÅŸampiyon olarak ayrÄ±lacak takÄ±m Brezilyaâ€™da dÃ¼zenlenecek DÃ¼nya Finalleriâ€™ne giderek, TÃ¼rkiyeâ€™yi temsil edecek ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu Neymar Jr EnstitisÃ¼â€™ne karÅŸÄ± oynama fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalayacak.

Neymar Jr EnstitÃ¼sÃ¼ nedir?

DÃ¼nya Finaliâ€™nde ÅŸampiyon olacak ekibin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Neymar Jr EnstitÃ¼sÃ¼, Neymarâ€™Ä±n kurduÄŸu kar amacÄ± gÃ¼tmeyen bir dernek. BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncunun Ã§ocukluÄŸunu geÃ§irdiÄŸi Praia Grande'de bulunan EnstitÃ¼, 7-14 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki 2 binden fazla Ã§ocuk ve aileleri iÃ§in barÄ±nma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.

Gol yiyen oyuncusunu kaybeder

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jrâ€™s Fiveâ€™a 18 ile 25 yaÅŸ arasÄ±ndaki her oyuncu katÄ±labiliyor. Herhangi bir cinsiyet sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± turnuvanÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi ise gol yiyen takÄ±mdan bir oyuncu Ã§Ä±kÄ±yor olmasÄ±. BeÅŸer kiÅŸiden oluÅŸan takÄ±mlardan birinin son oyuncusu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda veya 10 dakikalÄ±k oyun sÃ¼resi dolduÄŸunda maÃ§ sona eriyor ve maÃ§Ä±n kazananÄ± ilan ediliyor.

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