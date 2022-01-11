Red Bull M.E.O. PUBG Mobile’da şampiyon belli oldu

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Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da bu sene oyuncular, PUBG Mobile ve Wild Rift’te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaştı. Red Bull M.E.O’nun PUBG Mobile turnuvasında final 8 Ocak Cumartesi günü gerçekleşirken, heyecan dolu son karşılaşmada Regnum Carya takımı kupaya uzanmayı başardı. Red Bull M.E.O.’nun Wild Rift ayağında ise 17 Aralık Cuma günü yapılan finalle Papara SuperMassive Blaze takımı şampiyon olmuştu. Çekişmeli geçen final maçları twitch.tv/redbulltr kanalından tekrar izlenebiliyor.



Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı tüm Türkiye’de yaşandı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da oyuncular bu sene PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaştı. Red Bull M.E.O’nun Wild Rift ayağı Aralık ayında gerçekleşen finalle tamamlanırken, PUBG Mobile’in final heyecanı 8 Ocak Cumartesi günü yaşandı. Ülkenin dört bir yanından turnuvaya katılanlar arasından sıyrılan amatör takımlar, Play-Off turunu da geçerek büyük finalde profesyonel espor takımlarıyla karşı karşıya geldi. Finalde elemelerden gelen 10 takım ve davet usulüyle katılan Futbolist, Papara SuperMassive Blaze, Beşiktaş Esports, fastPay Wildcats, S2G Esports ve Fire Flux Esports takımları kozlarını paylaştı.



PUBG Mobile’de Türkiye’nin en iyisi belli oldu



Red Bull M.E.O PUBG Mobile’ın büyük finali 8 Ocak Cumartesi günü çevrim içi olarak gerçekleşti. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlan dev karşılaşma izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, karşılaşmanın ardından elemelerden finale kalmayı başaran Regnum Carya takımı dördüncü sezonda Türkiye’nin en iyisi oldu. Final karşılaşmasını Futbolist ikinci, Beşiktaş Espor takımı ise üçüncü sırada tamamladı. Büyük final karşılaşmasının tekrarı Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr adresinden izlenebilir.



Red Bull M.E.O Wild Rift’te şampiyon SuperMassive Blaze



Red Bull M.E.O’nun Wild Rift ayağında ise Türkiye Şampiyonu 17 Aralık Cuma günü kupaya uzandı. Kıran kırana geçen mücadelelerde rakiplerine şans tanımayan Papara SuperMassive Blaze takımı Türkiye’nin en iyi takımı olurken fastPay WildCats ikinci, Futbolist takımı da üçüncü olmayı başardı.