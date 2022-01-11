Red Bull M.E.O. PUBG Mobile’da şampiyon belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Yeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli olduYeni yılda mirasçıların ödeyeceği vergiler belli oldu#Vergi
Kahreden haber Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybettiKahreden haber! Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti#Ahmet Çalık
Akdenizde Kıbrıs açıklarında korkutan deprem Tsunami olasılığı var mıAkdeniz'de Kıbrıs açıklarında korkutan deprem! Tsunami olasılığı var mı?#Deprem
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
Dev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldıDev banka adil fiyatı açıkladı... Bitcoin için anket yapıldı#Bitcoin
Doktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçtiDoktorlar umudu kesmişti... 57 yaşında tarihe geçti!#ABD
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldıMilyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Muafiyet yıl sonuna kadar uzatıldı#GSS
O elbiseye gelinden de izin çıkmışO elbiseye gelinden de izin çıkmış#Kendall Jenner
Fiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyorFiyat artışlarıyla mücadelede yeni destekler geliyor#Fiyat Artışları
Cemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydımCemre Kemer ilk kez konuştu: Şov mu yapsaydım?#Cemre Kemer
Külotla sahneye çıkmayın sözleri tepki çekti Ünlü şarkıcıdan cevap geldi'Külotla sahneye çıkmayın' sözleri tepki çekti! Ünlü şarkıcıdan cevap geldi#İzzet Yıldızhan
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Red Bull M.E.O. PUBG Mobile’da şampiyon belli oldu

#Red Bull M.E.O#Wildcats#Futbolist
Red Bull M.E.O. PUBG Mobile’da şampiyon belli oldu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı PUBG Mobile’de gerçekleşen heyecan dolu finalle sonlandı.

Haberin Devamı

Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da bu sene oyuncular, PUBG Mobile ve Wild Rift’te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaştı. Red Bull M.E.O’nun PUBG Mobile turnuvasında final 8 Ocak Cumartesi günü gerçekleşirken, heyecan dolu son karşılaşmada Regnum Carya takımı kupaya uzanmayı başardı. Red Bull M.E.O.’nun Wild Rift ayağında ise 17 Aralık Cuma günü yapılan finalle Papara SuperMassive Blaze takımı şampiyon olmuştu. Çekişmeli geçen final maçları twitch.tv/redbulltr kanalından tekrar izlenebiliyor.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun turnuvalarından Red Bull M.E.O. dördüncü sezon heyecanı tüm Türkiye’de yaşandı. Üçüncü sezon dünya finalinin Türkiye’de gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da oyuncular bu sene PUBG Mobile ve League of Legends: Wild Rift oyunlarında kozlarını paylaştı. Red Bull M.E.O’nun Wild Rift ayağı Aralık ayında gerçekleşen finalle tamamlanırken, PUBG Mobile’in final heyecanı 8 Ocak Cumartesi günü yaşandı. Ülkenin dört bir yanından turnuvaya katılanlar arasından sıyrılan amatör takımlar, Play-Off turunu da geçerek büyük finalde profesyonel espor takımlarıyla karşı karşıya geldi. Finalde elemelerden gelen 10 takım ve davet usulüyle katılan Futbolist, Papara SuperMassive Blaze, Beşiktaş Esports, fastPay Wildcats, S2G Esports ve Fire Flux Esports takımları kozlarını paylaştı.

PUBG Mobile’de Türkiye’nin en iyisi belli oldu

Red Bull M.E.O PUBG Mobile’ın büyük finali 8 Ocak Cumartesi günü çevrim içi olarak gerçekleşti. Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlan dev karşılaşma izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, karşılaşmanın ardından elemelerden finale kalmayı başaran Regnum Carya takımı dördüncü sezonda Türkiye’nin en iyisi oldu. Final karşılaşmasını Futbolist ikinci, Beşiktaş Espor takımı ise üçüncü sırada tamamladı. Büyük final karşılaşmasının tekrarı Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr adresinden izlenebilir.

Red Bull M.E.O Wild Rift’te şampiyon SuperMassive Blaze

Red Bull M.E.O’nun Wild Rift ayağında ise Türkiye Şampiyonu 17 Aralık Cuma günü kupaya uzandı. Kıran kırana geçen mücadelelerde rakiplerine şans tanımayan Papara SuperMassive Blaze takımı Türkiye’nin en iyi takımı olurken fastPay WildCats ikinci, Futbolist takımı da üçüncü olmayı başardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Red Bull M.E.O#Wildcats#Futbolist

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe