Red Bull M.E.O. PUBG Mobile’da final zamanı

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4-5 Ocak tarihlerindeki Play-Off mücadeleleriyle birlikte Türkiye Finali’ne ismini yazdıran takımlar belli oldu.

Dev final 8 Ocak’ta canlı yayınlanacak

Ülkenin dört bir yanından turnuvaya katılanlar arasından sıyrılarak Play-Off turuna çıkmayı başaranlar kıran kırana geçen mücadelelere imza attı. 10 takım bu heyecan dolu maçların ardından Play-Off turunu geçerek adlarını finale yazdırmayı başardı. Profesyonel espor takımları; Futbolist, Papara SuperMassive Blaze, Beşiktaş Esports, fastPay Wildcats, S2G Esports ve Fire Flux Esports ise davet usulüyle bu büyük finale katılarak finalin heyecanını daha da yükseltecek. Red Bull M.E.O PUBG Mobile’ın finali ise 8 Ocak tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşecek. Red Bull Türkiye Twitch kanalından 18.00’dan itibaren canlı yayınlanacak turnuva twitch.tv/redbulltr adresinden izlenebilir. Red Bull M.E.O. ile ilgili ayrıntılı bilgiye ise redbull.com/meo adresinden ulaşılabiliyor.

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Red Bull M.E.O Wild Rift’te şampiyon belli oldu

Red Bull M.E.O’da oyuncular PUBG Mobile ve Wild Rift’te oyunun dengelerini değiştirmek ve en iyi olduğunu kanıtlamak için kozlarını paylaşırken, Wild Rift ayağında Türkiye Şampiyonu 17 Aralık Cuma günü kupaya uzandı. Kıran kırana geçen mücadelelerde rakiplerine şans tanımayan Papara SuperMassive Blaze takımı Türkiye’nin en iyisi olurken fastPay WildCats ikinci, Futbolist takımı da üçüncü olmayı başardı.