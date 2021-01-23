Red Bull M.E.O.’da dünya finali öncesi kartlar yeniden dağıtılıyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da İstanbul'da gerçekleşecek dünya finali öncesinde kartlar son kez dağıtılıyor. Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verdiği arenada sıra Hearthstone ve TFT turnuvalarına geldi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan Red Bull M.E.O.’da çevrim içi elemeler 28-31 Ocak tarihleri arasında, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Dünya Finali martta İstanbul’da

Türkiye şampiyonu olan takımlar, Red Bull M.E.O. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonları ise martta Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.

PUBG MOBILE’da Türkiye’yi temsil edecek takımlar: Blaze ve Futbolist

HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun 3. sezon Türkiye elemelerinde bir ilke de imza atıldı. Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kurallarına uygun espor etkinliğinin gerçekleştirildiği Red Bull M.E.O.’da 64 kişi kendi arabaları ile İstanbul Boğazı’nda, finale yükselecek son 3 takımı ve en iyi yakayı belirlemek için toplandı. Yolculuk sırasında 3 harita üzerinden elemelerin gerçekleştirildiği etkinlikte en başarılı yaka unvanını kazanan Avrupa yakası olmuş, onu zafere taşıyan takımsa Futbolist olmuştu. Ünlü yayıncılar Rozetmen ve Vicrains’in sunumlarıyla canlı yayınlanan büyük finalin kazananı Blaze Esport ve feribot elemesinin kazananı Futbolist, Red Bull M.E.O. Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanmıştı.

Red Bull M.E.O.’dan inovatif başlangıç

Red Bull M.E.O. büyük mücadele öncesinde şehri oyun alanına çeviriyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlara dair detaylı bilgi RedBull.com/ARmeo adresinde.