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Red Bull Kart Fight’ta Türkiye’nin en hızlısı belli oldu

#Red Bull Kart Fight#Ayhancan Güven#Red Bull
Red Bull Kart Fight’ta Türkiye’nin en hızlısı belli oldu

Türkiye’nin en büyük amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra hızlı bir dönüş yaptı. TOSFED ortaklığında düzenlenen turnuvanın şampiyonu İstanbul’daki Tuzla Karting Park’ta belli oldu. Türkiye’nin 15 şehrindeki 20 noktada düzenlenen elemeler sonunda finale katılmaya hak kazanan 20 genel, 20 üniversiteli katılımcı arasındaki heyecan dolu mücadele sonunda Emre Özcan Karademir 2021 Red Bull Kart Fight şampiyonu oldu. Büyük finalde Türkiye’nin en önemli motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de bir gösteri yarışı yaptı.

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10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye’nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight’ta şampiyon bellli oldu. Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvada büyük final İstanbul’daki Tuzla Karting Park’ta gerçekleştirildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight’ta 20 noktanın her birinde en hızlı tur süresini yapan 1 genel, 1 üniversiteli katılımcı, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Büyük bir çekişmenin yaşandığı mücadele sonunda Emre Özcan Karademir 2021 Red Bull Kart Fight Türkiye şampiyonu oldu. Mücadelede ikinciliği Yüksel Berkay Erdem, üçüncülüğü de Roy Arhanyan elde etti.

Ayhancan Güven’den gösteri yarışı

İstanbul’da düzenlenen ve 40 finalistin büyük çekişmesine sahne olan Red Bull Kart Fight Türkiye Finali’nin sürpriz bir konuğu da vardı. Kariyerine karting ile başlayan, Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi motor sporları pilotlarından biri olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, mücadele öncesi hem bir gösteri yarışı yaptı hem de katılımcılara ilham oldu.

Red Bull Kart Fight’ta Türkiye’nin en hızlısı belli oldu

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Red Bull Kart Fight’ta Türkiye’nin en hızlısı belli oldu

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#Red Bull Kart Fight#Ayhancan Güven#Red Bull

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