Red Bull Kart Fight heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük amatör karting turnuvası Red Bull Kart Fight elemeleri, 15 şehirde 20 noktada gerçekleştirilecek.
En hızlı tur rekorunu elinde tutan finale yükselecek
Dev karting şampiyonasında katıldığı pisteki en hızlı tur rekorunu 7 Kasım’a kadar elinde tutan 1 genel katılımcı ve 1 üniversiteli pilot, 14 Kasım’da Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek Türkiye Finali’nde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek. En hızlıların hünerlerini sergileyeceği karting şampiyonası Red Bull Kart Fight ile ilgili detaylı bilgiye redbull.com/kartfight adresinden ulaşılabiliyor.
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