Son şampiyon ALPARTAY’ın gözü yine kupada!

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Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvası Red Bull Flick 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor.

6 çevrim içi, 2 şehir elemesi olmak üzere toplam 8 elemeden oluşacak dev turnuvanın finali ise 14 Mayıs’ta çevrim dışı olarak gerçekleşecek. Turnuvanın büyük finalini kazanıp Türkiye şampiyonu olan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational’a katılma hakkı kazanacak.

Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı 2021 yılında şampiyon olarak Türkiye’yi Helsinki’de başarılı şekilde temsil eden Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz ve Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk’ten oluşan ALPARTAY takımı, bu tecrübesini, Red Bull Flick’in detaylarını ve bu sene için hedeflerini Spor Arena'ya anlattı.

2021 Red Bull Flick Türkiye şampiyonu olarak Helsinki'deki uluslararası finale katılmak nasıl bir deneyimdi? Bize bir hatırandan bahseder misin?



Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz: İlk olarak Türkiye şampiyonu olmak ayrı bir duyguydu. Helsinki Uluslararası Final’de favori oyuncuları görmek ve onlara karşı oynamak inanılmaz bir olaydı. Benim için ayrıca diğer ülkenin oyuncularıyla tanışmak gerçekten çok güzel bir hatıraydı.

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Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk: Öncelikle ben ilk defa yurtdışına çıkıyordum. Bu benim için oldukça heyecan vericiydi. Yurtdışına çıkıp ilgilendiğim oyunun turnuvasına gidip bir de o turnuvada oynamak bambaşka bir deneyimdi. Hatıra olarak oradaki bütün oyuncularla sohbet edip fotoğraf çekildik, bu çok güzel bir duyguydu.

Orada dünyaca ünlü oyuncularla ve takımlarla mücadele edip başarılı da oldunuz. Finalden nasıl anılarla döndün?

Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz: Öncelikle profesyonel oyunculara karşı oynamaktan öte yurtdışında LAN oynamak inanılmazdı.

Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk: Ünlü oyunculara karşı sahnede seyirci ve yayın karşısında oynamak gerçekten çok güzel bir tecrübe. En son FURIA takımını 2-0 yenerek ikinci günü garantilemiştik. Karşımızdaki oyuncular CS:GO sahnesinde bilinen ünlü oyunculardı. Onlara karşı kazanmak bizi çok mutlu etmişti.

Bu sene de seni turnuvada izleyebilecek miyiz?



Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz: İzleyeceksiniz… Ve elimizden gelen en iyi oyunu sizlere yansıtmaya çalışacağız.

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Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk: Tabii ki izleyebileceksiniz. Bu sene daha hırslı ve hazırlanarak geleceğiz.

Red Bull Flick’in konsepti ve haritaları hakkında yorumlarını alabilir miyiz?



Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz: Red Bull Flick şu ana kadar gördüğüm en iyi 2v2 konseptli turnuva. Bu yüzden Red Bull ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.

Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk: Haritalar gerçekten çok güzel. Hepsi düşünülerek hazırlanmış. Her haritanın kendine özel taktiği bir özelliği ve atmosferi var. Yerden silah alınması, can iğneleri bunlar normal CS:GO'dan farklı bir hava katmış. Oynaması da çok zevkli.

Kariyerinde bundan sonraki hedeflerin neler?



Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz: Kendimi bireysel olarak geliştirmek ve dünya çapında en iyi oyunculara karşı oynamak istiyorum.

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Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk: İlk önce üniversite kazanmak sonra da CS:GO’ya ağırlık vermeyi planlıyorum.

Red Bull espora büyük destek veriyor ve her sene çok önemli turnuvalar düzenliyor. Bu desteğin gaming dünyasına katkısı hakkında neler söylersin?



Ahmet ‘Jaex’ Taylan Akgündüz: Aslında Red Bull düzenlediği bu turnuvalarla hem espor dünyasına hem de oyunculara katkı sağlıyor.

Alpar ‘Lordlpar’ Övünç Öztürk: Bence espor dünyasına katkısı çok büyük. Hem her ülkede düzenleniyor hem de yeni oyuncuların tanınmasında büyük rol oynuyor. Birçok oyuncuyu bir araya getiriyor ve katılan oyuncular çok güzel hatıralarla geri dönüyor. Red Bull gerçekten espora önem veriyor. Biz de Red Bull'a hem kendimiz için hem de espora verdiği önem için çok teşekkür ediyoruz.