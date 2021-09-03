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eSpor
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

Red Bull Flick Yeni Sezonda Yeni Haritalarla ‘Yükseliyor’

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Red Bull Flick Yeni Sezonda Yeni Haritalarla ‘Yükseliyor’

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere yenilendi. Red Bull Flick 2021, 8 yeni haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla yeni şampiyonunu arıyor. 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere toplam 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takım, play-off turu sonrasında adını finale yazdırmak için mücadele edecek. 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek finalde kupaya uzanacak takım, Red Bull Flick Helsinki Invitational’a katılma hakkı kazanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşabilir.

Türkiye’nin en büyük 2v2 CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla oyunseverlere özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te heyecan 31 Ağustos’ta başlıyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Turnuvada şampiyonluğa giden yol ise 16 eleme turundan geçiyor. 5’i çevrimiçi, 11’i çevrimdışı şehir elemesi olmak üzere 16 elemede başarılı olan takımlar isimlerini play-off turuna yazdıracak.

Red Bull Flick; CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Play-off turuna yükselen takımlar, 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek finaldeki 4 takımdan biri olabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. 

Red Bull Flick Yeni Sezonda Yeni Haritalarla ‘Yükseliyor’

Final 7 Ekim’de

Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak. Oyunseverler, Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/Flick adresinden ulaşabilir.

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