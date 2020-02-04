Red Bull Flick GİST’in ilgi odağı oldu

Dünya çapında milyonların takip ettiği dijital oyun dünyası, Türkiye’de de Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde zirve yaptı. Her sene binlerce kişinin ziyaret ettiği Gaming İstanbul Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nın, bu seneki buluşma noktası ise ‘Red Bull Gaming Ground’ oldu

‘Red Bull Gaming Ground’ çatısı altında Türkiye’nin en büyük CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick de ikinci şampiyonunu bulmak için yoluna GİST’te başladı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, köklü oyun CS:GO’da 2’ye 2 formatında play-off turuna kalmak için Gaming İstanbul’da kıyasıya mücadele verdi. Play-off turuna katılma hakkı kazanan 8 takımın belli olduğu Red Bull Flick’te heyecan çevrimdışı şehir elemeleri ve çevrimiçi elemeler ile devam edecek.

Eleme etaplarından play-off turuna yükselecek 32 takım, son 8’e adını yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Red Bull Flick’in şampiyonu ise 8 takımın karşı karşıya geleceği, nisan ayında gerçekleştirilecek Red Bull Flick Türkiye Finali’nde belli olacak.

Ünlü isimler de CS:GO oynadı

Dört gün boyunca konuk ettiği yayıncılarla fark yaratan ‘Red Bull Gaming Ground’, oyunseverlere özel deneyimler sundu. Alperen ‘’Alptv’’ Dürük, Berk ‘’Rip’’ Tepe’nin Cantuğ ‘’Unlost’’ Özsoy, Evrim ‘’Shinka’’ Aydoğan, Necati ‘’zeoNN’’ Akçay ve Red Bull sporcusu İsmail Can ‘İsopowerr’ Yerinde takipçileriyle birlikte CS:GO’da mücadele etti